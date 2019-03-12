У Росії активісти встановили "могилу" Путіна з фото та поточним роком смерті

У російському містечку Набережні Челни навпроти будівлі Слідчого комітету місцеві активісти організували "могилу" чинного господаря Кремля Володимира Путіна. Таким чином вони висловили протест проти обмеження свободи інтернету у РФ.

Акцію активісти "Безстрокового протесту" провели 10 березня. Вони, зокрема, встановили скульптуру, що зображає могилу президента Росії Володимира Путіна. Вона являє собою чорний надгробок з фотографією господаря Кремля та роками життя 1952-2019.

Читайте також: Не хотите говорить – получайте коктейль Молотова: как россияне выражают недовольство властью

"Путін поховав вільний інтернет – жителі Набережних Челнів поховали Путіна", – мовиться у дописі Telegram-каналу "Бессрочка", який власне першим опублікував популярне тепер у мережі фото.



Пам'ятник-"могила" Путіну у Набережних Челнах

Згодом російська поліція затримала активіста Каріма Ямадаєва – саме він установив вищезазначений надгробок Путіна. На нього склали адміністративний протокол за повторне порушення правил проведення публічного заходу. За цією статтею йому загрожує до 30 діб позбавлення волі і до 300 тисяч рублів штрафу. Суд щодо Ямадаєва має відбутися 12 березня, пише "МБХ Медіа".

Попереднє подібне "правопорушення" активіст скоїв 20 січня. Тоді він також у Набережних Челнах встановив інсталяцію "Пам'ятник жертвам політичних репресій". Вона зображує Путіна, який підноситься над Анною Павликовою, Юрієм Щекочихіним, Сергієм Магнітським і Анною Політковською. Наступного дня активіста визнали винним і заарештували на 8 діб. У спецприймальнику Ямадаєв оголосив голодування.



Попередня інсталяція Ямадаєва щодо Путіна

Читайте також: Кривава десятка Путіна: критики президента РФ, які загадково померли

Окрім затримання активіста, в Росії у соцмережі "Вконтакте" також почали зникати дописи про "могилу" Путіна. Як зазначили представники ресурсу, фотографії видаляють, бо на них надійшло "безліч скарг", також вони підкреслили, що ставляться з розумінням до бажання людей "рідше зустрічати публікації, які вводять їх в оману". Так у "Вконтакте" порівняли фотографію з акції з надгробком Путіна з "неправдивими історіями про вигадану загибель відомої людини" і з фіктивними повідомленнями про надзвичайні ситуації, пише "Медуза".

Відповідно до результатів останнього опитування Всеросійського центру досліджень громадської думки, рейтинг довіри населення до президента Путіна знизився до рекордно мінімальної позначки за останні 13 років.