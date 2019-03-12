В России активисты установили "могилу" Путина с фото и текущим годом смерти

В российском городке Набережные Челны напротив здания Следственного комитета местные активисты организовали "могилу" действующего хозяина Кремля Владимира Путина. Таким образом они выразили протест против ограничения свободы интернета в РФ.

Акцию активисты "Бессрочного протеста" провели 10 марта. Они, в частности, установили скульптуру, изображающую могилу президента России Владимира Путина. Она представляет собой черное надгробие с фотографией хозяина Кремля и годами жизни 1952-2019.

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"Путин похоронил свободный интернет – жители Набережных Челнов похоронили Путина", – говорится в сообщении Telegram-канала "Бессрочка", который, собственно, первым опубликовал популярное теперь в сети фото.



Памятник-"могила" Путину в Набережных Челнах

Впоследствии российская полиция задержала активиста Карима Ямадаева – именно он установил вышеупомянутое надгробие Путина. На него составили административный протокол за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия. По этой статье ему грозит до 30 суток лишения свободы и до 300 тысяч рублей штрафа. Суд по Ямадаева должен состояться 12 марта, пишет "МБХ Медиа".

Предыдущее подобное "правонарушение" активист совершил 20 января. Тогда он также в Набережных Челнах установил инсталляцию "Памятник жертвам политических репрессий". Она изображает Путина, который возвышается над Анной Павликовой, Юрием Щекочихиным, Сергеем Магнитским и Анной Политковской. На следующий день активиста признали виновным и арестовали на 8 суток. В спецприемнике Ямадаев объявил голодовку.



Предыдущая инсталяция Ямадаева в отношении Путина

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Кроме задержания активиста, в России в соцсети "Вконтакте" также начали исчезать сообщения о "могиле" Путина. Как отметили представители ресурса, фотографии удаляют, потому что на них поступило "множество жалоб", также они подчеркнули, что относятся с пониманием к желанию людей "реже встречать публикации, которые вводят их в заблуждение". Так в "Вконтакте" сравнили фотографию с акции с надгробием Путина с "неправдивыми историями о выдуманной гибели известного человека" и с фиктивными сообщениями о чрезвычайных ситуациях, пишет "Медуза".

Согласно результатам последнего опроса Всероссийского центра исследований общественного мнения, рейтинг доверия населения к президенту Путину снизился до рекордно минимальной отметки за последние 13 лет.