В Москве проходит "Марш матерей" в поддержку участников дела "Нового величия"

В Новопушкинском сквере в Москве проходит согласованный с властями митинг под названием "Марш матерей" в поддержку Марии Дубовик и Анны Павликовой.

Об этом сообщает "Медуза".

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Отмечается, что за несколько часов до начала акции следственный комитет обратился в суд с просьбой изменить меру пресечения Марии Дубовик и Анне Павликовой с содержания под стражей на домашний арест. Там заявили, что следственные действия закончились, поэтому оснований содержать девушек под стражей больше нет. Судебное заседание назначено на 16 августа.

Перед проведением акции на Пушкинской площади началась гроза, однако, это не испугало людей, которые продолжили собираться. В настоящее время количество участников акций насчитывает 300-350 участников. Рядом с местом событий стоят около десятка автозаков, но сотрудников правоохранительных органов не много.

Одна из организаторов акции "Марш матерей" в поддержку фигуранток дела "Нового величия" Марии Дубовик и Анны Павликовой актриса Татьяна Лазарева рассказала о том, что важен сам факт проведения марша.

Потому что, как и много моих знакомых, считаю, что политика как институт, который занимается решением реальных проблем, работает плохо. Лучше все делать самостоятельно,

– отметила Лазарева.

В "ОВД-Инфо" сообщили, что никто из участников акции не будет задержан, если участники не будут использовать плакаты и баннеры.

Пока на «Марше матерей» все спокойно. Люди идут с зонтами и мягкими игрушками. Одна из организаторок акции Татьяна Лазарева тоже пришла с единорогом. Полиция говорит, что не станет никого задерживать, если не будет баннеров и плакатов, передает наш сотрудник



Фото: @znak_com pic.twitter.com/EsTyGEUnjU — ОВД-Инфо (@OvdInfo) 15 серпня 2018 р.

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"В целом, все что происходит, не очень сильно похоже на протестную акцию, так как собравшиеся не выкрикивают лозунги и почти ни у кого нет заметной атрибутики. Со стороны кажется, что толпа людей под зонтиками просто идет по бульвару", – написал корреспондент "Медузы".

Участникам "Марша матерей" раздают значки с единорогами. @маршматерей pic.twitter.com/FT2pHj273J — The Insider (@the_ins_ru) 15 серпня 2018 р.

Что известно о деле "Нового величия"?9 августа суд продлил арест фигурантки дела "Нового величия" Анны Павликовой. Ей и другой участнице дела Марии Дубовик не изменили меру пресечения, несмотря на неоднократные уведомления их родителей об ухудшении здоровья дочерей.



Они находятся под стражей с середины марта 2018 года по обвинению в создании экстремистской организации "Новое величие". В этом деле кроме них проходят еще восемь человек, причем четверо из них находятся под домашним арестом.



Все фигуранты дела утверждают, что их организацию создали и возглавляли, а также навязали им идеологию сотрудники правоохранительных органов под прикрытием.