У Москві проходить "Марш матерів" на підтримку учасників справи "Нової величі"

У Новопушкінському сквері в Москві проходить неузгоджений з владою мітинг під назвою "Марш матерів" на підтримку Марії Дубовик та Анни Павликової.

Про це повідомляє "Медуза".

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Зазначається, що за кілька годин до початку акції слідчий комітет звернувся до суду з проханням змінити запобіжний захід Марії Дубовик і Ганні Павликовій з утримання під вартою на домашній арешт. Там заявили, що слідчі дії закінчилися, тому підстав утримувати дівчат під вартою більше немає. Судове засідання призначено на 16 серпня.

Перед проведенням акції на Пушкінській площі почалася гроза, однак, це не налякало людей, які продовжили збиратися. Наразі кількість учасників акцій нараховує 300-350 учасників. Поруч з місцем подій стоять близько десятка автозаків, але співробітників правоохоронних органів не багато.

Одна з організаторів акції "Марш матерів" на підтримку фігуранток справи "Нового величі" Марії Дубовик і Анни Павликової актриса Тетяна Лазарєва розповіла про те що важливим є сам факт проведення маршу.

Тому що, як і багато моїх знайомих, вважаю, що політика як інститут, який займається вирішенням реальних проблем, працює погано. Краще все робити самостійно,

– наголосила Лазарєва.

В "ОВД-Инфо" повідомили, що нікого з учасників акції не буде затримано, якщо учасники не використовуватимуть плакатів та банерів.

Пока на «Марше матерей» все спокойно. Люди идут с зонтами и мягкими игрушками. Одна из организаторок акции Татьяна Лазарева тоже пришла с единорогом. Полиция говорит, что не станет никого задерживать, если не будет баннеров и плакатов, передает наш сотрудник



Фото: @znak_com pic.twitter.com/EsTyGEUnjU — ОВД-Инфо (@OvdInfo) 15 серпня 2018 р.

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"В цілому, все що відбувається, не дуже сильно схоже на протестну акцію, так як присутні не викрикують гасел і майже ні у кого немає помітної атрибутики. З боку здається, що натовп людей під парасольками просто йде по бульвару", – написав кореспондент "Медузи".

Участникам "Марша матерей" раздают значки с единорогами. @маршматерей pic.twitter.com/FT2pHj273J — The Insider (@the_ins_ru) 15 серпня 2018 р.

Що відомо про справу "Нової величі"?9 серпня суд продовжив арешт фігурантки справи "Нового величі" Анни Павликової. Їй та іншій учасниці справи Марії Дубовик не змінили запобіжний захід, не дивлячись на неодноразові повідомлення їх батьків про погіршення здоров'я дочок.



Вони знаходяться під вартою з середини березня 2018 року за звинуваченням у створенні екстремістської організації "Нова велич". У цій справі крім них проходять ще вісім осіб, причому четверо з них знаходяться під домашнім арештом.



Всі фігуранти справи стверджують, що їх організацію створили і очолювали, а також нав'язали їм ідеологію співробітники правоохоронних органів під прикриттям.