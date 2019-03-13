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      Трикутний танець: у мережі запустили чудернацький флешмоб

      673 Читать новость на русском
      Triangle Dance (Трикутний танець)
      Triangle Dance (Трикутний танець) / Колаж 24 каналу

      В останні роки флешмобами і челенджами нікого не здивуєш. І саме через це вони чимраз стають дивнішими. Останній "хіт", який підкорює соцмережі, – "трикутний танець" (Triangle Dance ).

      Суть така. Троє людей стають близько одне до одного, кладуть сусідам руки на плечі і по черзі стрибають всередину. 

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      Заняття, звісно, безсенсовне, але виконати "ритуальний танець", аби утворився той самий трикутник, не так просто. Постійно треба стежити за чергою – коли стрибати саме вам. 

       

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      Теги: Курйозні новини
      Джерело: 24 Канал
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