Трикутний танець: у мережі запустили чудернацький флешмоб

В останні роки флешмобами і челенджами нікого не здивуєш. І саме через це вони чимраз стають дивнішими. Останній "хіт", який підкорює соцмережі, – "трикутний танець" (Triangle Dance ).

Суть така. Троє людей стають близько одне до одного, кладуть сусідам руки на плечі і по черзі стрибають всередину.

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Заняття, звісно, безсенсовне, але виконати "ритуальний танець", аби утворився той самий трикутник, не так просто. Постійно треба стежити за чергою – коли стрибати саме вам.

️ Too much of the triangle dance can be dangerous ️ Just ask #BlueManVEGAS @LuxorLV pic.twitter.com/lsPUiIDxgF — Blue Man Group (@bluemangroup) 13 березня 2019 р.

The new 'Triangle Dance' craze looks very difficult to master... pic.twitter.com/abREzLwCGd — LADbible (@ladbible) 11 березня 2019 р.

TRIANGLE DANCE. Combining teamwork, cardio, and crossing the midline, and incredible FUN! This dance has it all! Makes an awesome instant activity ! #physed #triangledance pic.twitter.com/JMygGlECrf — Justin Cahill (@justybubPE) 12 березня 2019 р.