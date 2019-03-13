Трикутний танець: у мережі запустили чудернацький флешмоб
В останні роки флешмобами і челенджами нікого не здивуєш. І саме через це вони чимраз стають дивнішими. Останній "хіт", який підкорює соцмережі, – "трикутний танець" (Triangle Dance ).
Суть така. Троє людей стають близько одне до одного, кладуть сусідам руки на плечі і по черзі стрибають всередину.
Читайте також: "Газманов провалився під сцену": у мережі поширюють фейкове відео
Заняття, звісно, безсенсовне, але виконати "ритуальний танець", аби утворився той самий трикутник, не так просто. Постійно треба стежити за чергою – коли стрибати саме вам.
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Українські гонщики загинули у страшній аварії в Києві: доповнено4 травня 2016 , 11:21 16
У Держдепі США пояснили, як Путін врятувався від найжорсткіших санкцій22 травня 2016 , 07:32
Усик готовий покинути Україну22 квітня 2016 , 22:27
Масова бійка на відомому лижному курорті Закарпаття: з’явились подробиці10 січня 2016 , 17:18 12
Голлівудські конфузи: як зірки на червоній доріжці оголювались (18+)26 травня 2016 , 04:19
Вчені назвали дату, коли з лиця Землі зникнуть усі чоловіки4 січня 2016 , 00:25