Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, тому, что тревога продолжалась меньше, чем 20 минут, есть объяснение. По его словам, причин может быть несколько.
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Как определяют, представляет ли взлет угрозу
Игнат сказал, что МиГ-31К мог взлететь, облететь по кругу и сесть. Это тоже может быть тренировочным полем для отработки взлета и посадки. В то же время, он отметил, что каждый тренировочный полет может стать не тренировочным.
Возможно, МиГ просто совершает перелет на другой аэродром и меняет место базирования. Могут быть и такие короткие тревоги, потому что угрозу он не представляет,
– отметил спикер.
По его словам, Воздушные силы получают информацию об этом из нескольких источников. В частности, работают украинские разведчики, которые пытаются получить как можно больше информации о том, представляет ли взлет опасность, и насколько она серьезна.
Также информацию получают от западных партнеров, которые пытаются оперативно информировать о таких угрозах, как взлет МиГ, взлет стратегической авиации и выход в море кораблей.
Россия накапливает ракеты
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона, что этой зимой, когда начался отопительный сезон, массированных атак по Украине не было. Враг же атаковал больше "Шахедами".
- Такие атаки этой зимой стали типичными в плане применения сравнительно небольшого количества "Шахедов", управляемых авиационных ракет Х-59 и другого вооружения. Кроме того, этой зимой враг атакует управляемыми авиабомбами. В то же время количество высокоточных ракет врага уже может приближаться к тысяче.
- Юрий Игнат заверил, что Украина должна готовиться к любым провокациям. По его словам, Воздушные силы ВСУ работают 24 часа 7 дней в неделю.