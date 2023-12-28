По всей Украине раздался сигнал воздушной тревоги. По состоянию на 9:40 во всех областях объявлен отбой, передає 24 Канал.
Смотрите также Россияне "погубили" телефоны в Херсонской области: там нашли фото почти всей роты
Взлетал носитель "Кинжалов"
Воздушные силы в 9:39 сообщили об отбое угрозы. Тревога продолжалась 13 минут.
Вся Украина "покраснела" в 9:23. Воздушные силы известили об опасности из-за того, что взлетел МиГ-31К – носитель "Кинжалов".
Угрозу лучше не игнорировать и пройти до ближайшего укрытия или воспользоваться правилом двух стен в доме или квартире. Помните, простая осторожность может спасти жизнь.
В Украине объявили воздушную тревогу / Скриншот 24 Канала
О пусках ракет не сообщалось.
Тревога через МиГ-31К может быть продолжительной
- 14 ноября в Украине тоже объявляли воздушную тревогу по всей Украине. Она продолжалась 3 часа. В воздушных силах объяснили, от чего это зависит. Спикер Воздушных сил в эфире телемарафона рассказал, что такая продолжительность тревоги – не рекорд. Она связана с дозаправкой в воздухе.
- Он отметил, что мы имеем такие реалии и должны быть готовы к этому.
- Он отметил, что отбоя тревоги нужно ждать в укрытии, ведь обычная осторожность может помочь спасти жизнь.