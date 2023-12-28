По всій Україні пролунав сигнал повітряної тривоги. Закликаємо не ігнорувати сповіщення про небезпеку та спуститися в укриття.
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Злетів носій "Кинджалів"
Вся Україна "почервоніла" о 9:23. Повітряні сили сповістили про небезпеку через те, що злетів МіГ-31К – носій "Кинджалів".
Загрозу краще не ігнорувати та пройти до найближчого укриття або хоча б скористатися правилом двох стін у будинку чи квартирі. Пам'ятайте, проста обережність може врятувати життя.
В Україні оголосили повітряну тривогу / Скриншот 24 Каналу
Наразі невідомо, скільки буде тривати тривога. Про пуски ракет не повідомляли.
Тривога через МіГ-31К може бути тривалою
- 14 листопада в Україні теж оголошували повітряну тривогу по всій Україні. Вона тривала 3 години. У Повітряних силах пояснили, від чого це залежить. Речник Повітряних сил у етері телемарафону розповів, що така тривалість тривоги – не рекорд. Вона пов'язана з дозаправкою у повітрі.
- Він зазначив, що ми маємо такі реалії та маємо бути готові до цього.
- Він наголосив, що відбою тривоги потрібно чекати в укритті, адже звичайна обережність може допомогти врятувати життя.