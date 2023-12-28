По всій Україні пролунав сигнал повітряної тривоги. Закликаємо не ігнорувати сповіщення про небезпеку та спуститися в укриття.

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Злетів носій "Кинджалів"

Вся Україна "почервоніла" о 9:23. Повітряні сили сповістили про небезпеку через те, що злетів МіГ-31К – носій "Кинджалів".

Загрозу краще не ігнорувати та пройти до найближчого укриття або хоча б скористатися правилом двох стін у будинку чи квартирі. Пам'ятайте, проста обережність може врятувати життя.



В Україні оголосили повітряну тривогу / Скриншот 24 Каналу

Наразі невідомо, скільки буде тривати тривога. Про пуски ракет не повідомляли.

Тривога через МіГ-31К може бути тривалою