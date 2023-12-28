Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у етері телемарафону розповів, тому, що тривога тривала менше, ніж 20 хвилин, є пояснення. За його словами, причин може бути декілька.

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Як визначають, чи становить зліт загрозу

Ігнат сказав, що МіГ-31К міг злетіти, облетіти по колу та сісти. Це теж мже бути тренувальним польом для відпрацювання зльоту та посадки. Водночас він наголосив, що кожен тренувальний політ може стати не тренувальним.

Можливо, МіГ просто здійснює переліт на інший аеродром та змінює місце базування. Можуть бути і такі короткі тривоги, бо загрозу він не становить,

– зазначив речник.

За його словами, Повітряні сили отримують інформацію про це з кількох джерел. Зокрема, працюють українські розвідники, які намагаються отримати якомога більше інформації про те, чи становить зліт небезпеку та наскільки вона є серйозною.

Також інформацію отримують від західних партнерів, які намагаються оперативно інформувати про такі загрози як зліт МіГ, зліт стратегічної авіації та вихід в море кораблів.

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