Загалом силам ППО вдалося ліквідувати більш як 10 БпЛА, що летіли на столицю, повідомляє 24 Канал з посиланням на КМВА.

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Робота ППО у столиці 26 листопада

Так, у КМВА розповіли, що російські дрони заходили на столицю заходили хвилями, групами різної кількості і з різних напрямків.

Повітряна тривога у місті тривала понад 5 годин. Силами та засобами Сил Оборони було виявлено та знищено понад десяток російських БпЛА, які загрожували Києву (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили),

– вказують там.

Попередньо, в місті не фіксують руйнувань та потерпілих.

"Прошу вчергове усіх киян та гостей міста сумлінно виконувати правила безпеки і при оголошенні повітряної тривоги прямувати до укриття! Бережіть себе!", – написав Сергій Попко.

Оперативно про російські атаки, вибухи та тривоги читайте у нашому телеграм-каналі.

Що відомо про нічну атаку

Зауважимо, що цієї ночі повітряна тривога через БпЛА досягла західних регіонів нашої країни. Вже зранку мер Тернополя Сергій Надаль повідомив, що росіяни атакували енергоінфраструктуру, яка живить місто. Саме через це тролейбуси в Тернополі тимчасово не курсуватимуть. На заміну будуть автобуси.

Також "Тернопільводоканал" поступово відновлює централізоване водопостачання. Більшість котелень міста функціонують, за потреби їх робота також підтримуватиметься генераторами. У місті відновлюють пункти для обігріву.

Надаль зазначає, що через російську атаку у багатоквартирних будинках Тернополя ліфти не працюватимуть до моменту повного відновлення електропостачання. Індивідуальні теплові пункти будуть відключені, а тепло подаватиметься до будинків напряму.

Відомо, що вибухи у Тернополі чули близько 01:00, після чого кореспондентка 24 Каналу повідомила про зникнення світла у місті. В ОВА оперативно заявили, що працюють над з'ясуванням обсягу пошкоджень і усуненням наслідків.