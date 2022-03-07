Тревога в Чернигове: бегите в укрытие

В Чернигове – воздушная тревога. Необходимо срочно бежать в укрытие.

О тревоге предупредили около 9:24. Людям нельзя выходить из укрытий, пока не будет сигнала "отбой".

Кстати В Харькове – тревога: всем в укрытие

Об отбое сообщат официальные ресурсы. Только тогда возвращаться домой будет безопасно.

Отметим, что около 9:20 воздушную тревогу объявили также в Харькове и Николаеве.

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