Тревога в Чернигове: бегите в укрытие
7 марта 2022 , 09:27Читати новину українською
Источник:"Суспільне Чернігів"
В Чернигове – воздушная тревога. Необходимо срочно бежать в укрытие.
О тревоге предупредили около 9:24. Людям нельзя выходить из укрытий, пока не будет сигнала "отбой".
Кстати В Харькове – тревога: всем в укрытие
Об отбое сообщат официальные ресурсы. Только тогда возвращаться домой будет безопасно.
Отметим, что около 9:20 воздушную тревогу объявили также в Харькове и Николаеве.
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