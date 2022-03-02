Отбой тревоги в Черниговской области: всем быть готовыми к новым атакам

В Черниговской области отменили воздушную тревогу. Однако жителям советуют быть готовыми к атакам врага.

Враг может прибегнуть к атакам в любой момент. Поэтому жителям области нужно быть готовыми сразу же спуститься в укрытие при необходимости.

Заметьте В Киеве ночь прошла спокойно, – КГГА

Воздушная тревога по области отменена! Но обстрел может повториться в любую минуту. Будьте готовы,

– подчеркнул председатель ОВА Вячеслав Чаус.

Карту всех укрытий на случай воздушной тревоги можно найти здесь.

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