Отбой тревоги в Черниговской области: всем быть готовыми к новым атакам
2 марта 2022 , 09:55Читати новину українською
Источник:телеграм Вячеслава Чауса
В Черниговской области отменили воздушную тревогу. Однако жителям советуют быть готовыми к атакам врага.
Враг может прибегнуть к атакам в любой момент. Поэтому жителям области нужно быть готовыми сразу же спуститься в укрытие при необходимости.
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Воздушная тревога по области отменена! Но обстрел может повториться в любую минуту. Будьте готовы,
– подчеркнул председатель ОВА Вячеслав Чаус.
Карту всех укрытий на случай воздушной тревоги можно найти здесь.
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