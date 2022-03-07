Тревога в Днепре, Пирятине, Лубнах: все в укрытие

В Днепре, Пирятине, Лубнах была объявлена воздушная тревога. Всех людей призывают немедленно пройти в укрытие.

Соответствующее сообщение появилось в 00:01 ночью 7 марта. Людей призывают прятаться из-за того, что враг атакует жилые дома с неба.

Важно Вместо гуманитарных коридоров они способны сделать только кровавые, – Зеленский

В Пирятине, Лубнах, Днепре раздаются сирены

Внимание! Угроза ракетного удара. Пирятин, Лубны, Днепр,

– говорится в сообщении.

Людей просят реагировать на сообщения, сирены или колокола в церкви. Ими сообщают о воздушной тревоге. Так как оккупанты цинично атакуют мирных украинцев с неба.



Как можно противостоять врагу / Инфографика 24 канала

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