Відповідне повідомлення з'явилось о 00:01 вночі 7 березня. Людей закликають ховатись через те, що ворог атакує житлові будинки з неба.
Важливо Замість гуманітарних коридорів вони здатні зробити тільки криваві, – Зеленський
У Пирятині, Лубнах, Дніпрі лунають сирени
Увага! Загроза ракетного удару. Пирятин, Лубни, Дніпро,
– мовиться у повідомленні.
Людей просять реагувати на повідомлення, сирени чи звони в церкві. Ними повідомляють про повітряну тривогу. Адже окупанти цинічно атакують мирних українців з неба.
О 00:24 у Дніпрі оголосили відбій повітряної тривоги.
Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу
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