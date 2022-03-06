Гуманітарних коридорів немає

Зеленський заявив, що в Україні щоденно обговорюють гуманітарні коридори для людей, щоб ті могли покинути міста, куди зайшла російська армія.

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"Я вдячний кожному українцю та українці, які залишаються навіть в оточенні, щоб боронити наші міста. Нашу свободу", – заявив президент.

Разом з тим, за словами Зеленського, він знає про людей, яким дійсно потрібно виїхати з небезпечних міст.

Керівник президентської фракції в парламенті Давид Арахамія Давид Арахамія заявив, що Україна домовилася з Росією про гуманітарні коридори. Та по факту окупант не виконав обіцянки.

Ми чули обіцянку, що гуманітарні коридори будуть. Їх немає! Замість гуманітарних коридорів вони здатні зробити тільки криваві,

– зазначив Зеленський.

Зауважимо, що 6-го березня мало відбутися вивезення цивільних з Маріуполя. Але російські війська зірвали евакуацію вдруге.

Окупанти знову обстріляли цивільних. У суботу, 5-го березня, в Ірпені також виникли проблеми з евакуацією. Там окупанти підірвали залізницю, що змушує людей евакуйовуватися пішки.

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