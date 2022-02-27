Тревога в Харькове: есть угроза артиллерийских обстрелов жилых районов города

В Харькове снова раздается воздушная тревога. Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов заявил, что существует угроза обстрелов жилых районов города.

Харьковчане, оставайтесь в укрытиях и не покидайте мест безопасности.

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Добавим, что сейчас ВСУ зачищают Харьков от российских диверсионно-разведывательных групп и части российских военных. Горожан просят не выходить на улицы, не передвигаться по городу на автомобилях и не пытаться покинуть город.

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