Об этом сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов.
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"Прошу обратить на это внимание. Если вы вдруг не услышали сирену, но слышите бесперебойный церковный звон – следует немедленно прятаться в защитные сооружения", – отметил Синегубов.
Ранее сообщалось, что будут бить в колокола также в Луцке из-за слабого сигнала сирены. В то же время в пресс-службе Верховной Рады отметили, что колокола могут быть сигналами тревоги по всей территории Украины.
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