Про це повідомив голова Харківської військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов.

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"Прошу звернути на це увагу. Якщо ви раптом не почули сирену, але чуєте безперебійний церковний дзвін – слід негайно ховатися у захисні споруди", – зазначив Синєгубов.

Раніше повідомлялось, що битимуть у дзвони також у Луцьку через слабкий сигнал сирени. Водночас у пресслужбі Верховної Ради наголосили, що дзвони можуть бути сигналами тривоги по всій території України.

Детальніше про те, де в Україні можна сховатись від обстрілів – дізнавайтесь за посиланням.