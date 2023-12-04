При каких условиях из-за взлета МиГа в Украине могут не объявлять тревогу, ответил представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Обратите внимание Зеленский призвал не игнорировать тревогу: в Воздушных силах прокомментировали возможность атак

Когда не будет тревоги из-за взлета МиГа

Игнат подчеркнул, что эти вопросы отнюдь не к Воздушным силам. Они и дальше будут информировать об угрозе через МиГ, предоставлять эту информацию оперативному дежурному ГСЧС в Киеве, который, собственно, и запускает систему оповещения.

"В то же время руководство государства поручило профильным министерствам и ведомствам разработать решение о реагировании на полеты МиГ-31К. Каким будет это решение, не берусь говорить. Мы же и дальше будем информировать об угрозе", – подчеркнул спикер.

Также ответил, знает ли ПВО, когда вражеский истребитель взлетает именно с ракетами, а когда без них. Юрий Игнат отметил, что западные партнеры пытаются как можно быстрее и полнее информировать нас о том или ином пролете МиГ-31К. Кроме того, работает разведка.

Однако не всегда есть информация, летит МиГ с ракетой или без. Кроме того, это просто перелет, боевой вылет или просто тренировочный полет.

Если есть точная информация, что МиГ-31К не представляет угрозы, тогда, конечно, не будет объявляться тревога,

– отметил Юрий Игнат.

Также спикер добавил, что в России есть три основных аэродрома, с которых взлетают МиГи. В частности, это Саваслейка, Моздок и Ахтубинск.

Интересно Тревога во время взлетов МиГ-31К: сколько украинцев считают, что это нужно

Кстати говоря, оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

Зеленский поручил найти решение относительно длительных тревогах

В вечернем обращении 17 ноября президент сообщил, что дал отдельное поручение Минобороны и Генштабу относительно реагирования на носители "Кинжалов", которые останавливают Украину на часы из-за воздушной тревоги.

"Наш уровень ПВО и в целом готовность к ракетным угрозам позволяет несколько осовременить реагирование – без ненужных остановок страны. Это важно для миллионов наших людей. Я ожидаю соответствующих предложений", – подчеркнул Владимир Зеленский.