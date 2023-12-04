За яких умов через зліт МіГа в Україні можуть не оголошувати тривогу, відповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Коли не буде тривоги через зліт МіГа

Ігнат наголосив, що ці питання зовсім не до Повітряних сил. Вони й надалі інформуватимуть про загрозу через МіГи, надавати цю інформацію оперативному черговому ДСНС в Києві, який, власне, і запускає систему оповіщення.

"Водночас керівництво держави доручило профільним міністерствам та відомствам розробити рішення щодо реагування на польоти МіГ-31К. Яким буде це рішення, не берусь казати. Ми ж і надалі будемо інформувати про загрозу", – підкреслив речник.

Також відповів, чи знає ППО, коли ворожий винищувач злітає саме з ракетами, а коли без них. Юрій Ігнат зауважив, що західні партнери намагаються якомога швидше й повніше інформувати нас про той чи інший проліт МіГ-31К. Окрім того, працює розвідка.

Однак, не завжди є інформація, чи МіГ летить з ракетою, чи без. Окрім того, чи це просто переліт, чи бойовий виліт, або просто тренувальний політ

Якщо є точна інформація, що МіГ-31К не становить загрози, тоді, звичайно, не буде оголошуватись тривога,

– зазначив Юрій Ігнат.

Також речник додав, що в Росії є три основні аеродроми, з яких злітають МіГи. Зокрема, це Саваслейка, Моздок і Ахтубінськ.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Зеленський доручив знайти рішення щодо тривалих тривог

У вечірньому зверненні 17 листопада президент повідомив, що дав окреме доручення Міноборони та Генштабу щодо реагування на носії "Кинджалів", які зупиняють Україну на години через повітряну тривогу.

"Наш рівень ППО й загалом готовність до ракетних загроз дає змогу дещо осучаснити реагування – без непотрібних зупинок країни. Це важливо для мільйонів наших людей. Я очікую відповідних пропозицій", – підкреслив Володимир Зеленський.