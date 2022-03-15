Тревога В Кривом Роге, Днепре, Кропивницком и Черкассах: все в укрытие

Российские оккупанты продолжают обстреливать и бомбардировать мирные украинские города. Есть опасность вражеского удара по Днепру, Кривому Рогу, Черкассах и Кропивницкому.

Российские оккупанты продолжают атаковать мирные украинские города. Враг целит в жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру.

Интересно Большинство украинцев убеждены, что цель вторжения России – полностью уничтожить Украину

Воздушная тревога

В Кривом Роге, Днепре, Кропивницком и Черкассах объявлена воздушная тревога, есть угроза атаки врага. Всем жильцам нужно немедленно уйти в укрытие.

Покидать безопасное место можно будет лишь после соответствующего сигнала об отбое тревоги.

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