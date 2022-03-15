Російські окупанти продовжують атакувати мирні українські міста. Ворог цілить в житлові квартали та цивільну інфраструктуру.

Цікаво Більшість українців переконані, що мета вторгнення Росії – повністю знищити Україну

Повітряна тривога

У Кривому Розі, Дніпрі, Кропивницькому і Черкасах оголошено повітряну тривогу, є загроза атаки ворога. Усім мешканцям потрібно негайно піти в укриття.

Покидати безпечне місце можна буде лише після відповідного сигналу про відбій тривоги.

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