На Юге была воздушная тревога: в Кропивницком раздался взрыв

В ряде областей Украины была воздушная тревога. В Воздушных силах заметили, что враг запустил ракету в направлении Кривого Рога, а позже стало известно о ракетах в направлении Кропивницкого.

Ближе к 18:00 воздушную тревогу объявили в ряде регионов. Вскоре стало известно, что российские военные запустили ракету, сначала летевшую на Кривой Рог, а затем – Кропивницкий. Позже стало известно, что в Кропивницком прогремел взрыв.

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В Кропивницком раздался взрыв

Начнем с того, что по состоянию на 18:05 воздушную тревогу объявили в Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях.

Воздушные силы в 17:38 предупредили о ракетной опасности жителей Запорожской и Днепропетровской области. Через несколько минут отметили, что в Херсонской и Николаевской воздушная тревога связана с активностью тактической авиации врага в акватории Азовского моря.

Уже в 17:47 воздушную тревогу объявили также в Кировоградской области, а через минуту – в Харьковской области. В 17:51 Воздушные силы призвали жителей Кривого Рога находиться в укрытиях, ведь ракета летит в их сторону.

В 17:58 Воздушные силы уточнили, что ракеты в Кировоградской области и что они летят в направлении Кропивницкого. Поэтому призывали жителей города находиться в укрытиях. Собственно, через мгновение стало известно, что там раздался взрыв.

Позже мониторинговые каналы заметили, что локационно-воздушное пространство чисто. В то же время следует ожидать отбоя воздушной тревоги, прежде чем покидать укрытие. Помните, что враг чрезвычайно коварен и может нанести удар в любой момент.

По состоянию на 18.15 отбой воздушной тревоги в Харьковской и Кировоградской областях. Еще в четырех областях карта до сих пор "красная". Через минуту "позеленела" также Днепропетровщина.

19:08 – отбой воздушной тревоги в Николаевской и Херсонской областях.