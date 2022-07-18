Тревога на Востоке, взрывы слышали в Чугуеве на Харьковщине: находитесь в безопасности

На Харьковщине ночью 18 июля объявили воздушную тревогу. Через несколько минут после этого в Чугуеве услышали взрывы.

Ни в коем случае не игнорируйте сообщений о воздушной тревоге. Ведь с начала полномасштабной войны в результате вражеских обстрелов погибли и получили ранения много мирных украинцев, в том числе маленьких детей.

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На Востоке – воздушная тревога

Приблизительно в 2:00 в восточных областях Украины начали раздаваться сирены. Воздушная тревога была объявлена на:

Харьковщине,

Сумщине,

Черниговщине,

Полтавщине.

Кроме этого, воздушная тревога продолжается в Луганской области. Однако ее объявили еще 4 апреля, то есть 104 дня назад.

В Чугуеве слышали взрывы

Во время воздушной тревоги важно не публиковать фото или видео обстрелов, если они произойдут. Также не стоит обнародовать адресов мест попаданий вражеских снарядов и ракет. Помните, что такая информация только помогает оккупантам корректировать огонь.

Приблизительно через 2 минуты после объявления воздушной тревоги в Харьковской области местные жители Чугуева начали сообщать в соцсетях, что слышали звуки взрывов.

По состоянию на 2:39 их было по меньшей мере 3. Пока неизвестно, были ли это звуки работы нашей системы противовоздушной обороны или враждебные "прилеты". Официальной информации на этот счет пока нет.

Как бы то ни было, местным жителям лучше не покидать укрытий до сообщения об отмене воздушной тревоги, которую объявляют только тогда, когда угроза вражеского обстрела полностью исчезает.

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Кратко о предыдущем обстреле Чугуева

Ночью 16 июля жителей Харьковщины в очередной раз разбудила сирена воздушной тревоги. Вскоре начали появляться сообщения о взрывах в области – их слышали в Чугуеве.

Оккупанты запустили по городу сразу 4 ракеты. Обстрел производился примерно в 3:30 из-под Белгорода.

В результате разрушения получили жилой дом, школа и административные здания.

Корреспондентка 24 канала Анна Черненко рассказала, что обстрел, к сожалению, привел к гибели троих мирных жителей – двоих мужчин и одной женщины.

По ее словам, погибли супруги и их сосед, которые во время воздушной тревоги мирно спали в своих домах.

Кроме этого, одна из вражеских ракет попала в землю. Там образовалась воронка диаметром около 14,5 метра.

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В 2:43 воздушная тревога была отменена во всех областях, кроме Луганской.