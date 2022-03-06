Тревога в Николаеве: немедленно в укрытие
6 марта 2022 , 11:30Читати новину українською
Источник:"Суспільне Николаев"
В Николаеве – воздушная тревога. Людям необходимо бежать в укрытие
О тревоге объявили в 11.21. Напомним, что из укрытий нельзя выходить, пока не услышите сигнал об отбое.
Кстати Технику в полях – забирайте себе, а "соляру" уничтожайте, – Ким к жителям Николаевщины
Правилами пренебрегать нельзя, ведь они спасают жизнь.
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