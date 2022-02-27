Тревога в Ахтырке: артиллерийский обстрел

В Ахтырке воздушная тревога, всех жителей попросили спрятаться в укрытие. Враг планирует артиллерийские обстрелы.

Глава Сумской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий призвал жителей Ахтырки прятаться в укрытие.

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Ахтырка. Тревожность. Артиллерийский обстрел,

– написал Живицкий.

Ахтырка под контролем украинской армии

25 февраля во вражеский огонь попал город Ахтырка на Сумщине, его обстреливают "Ураганами". Ахтырка находится под контролем украинских военных.

К слову, Ахтырка является одним из газовых центров Украины, и это место, где находятся магистральные газопроводы Украины. Это несет угрозу существованию вообще магистральных газопроводов Украины.

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