Голова Сумської обласної військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький закликав жителів Охтирки ховатися в укриття.

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Охтирка. Тривога. Артилерійський обстріл,

– написав Живицький.

Охтирка під контролем української армії

25 лютого під ворожий вогонь потрапило місто Охтирка на Сумщині, його обстрілюють "Ураганами". Охтирка перебуває під контролем українських військових.

До слова, Охтирка є одним із газових центрів України, і це місце, де знаходиться магістральні газопроводи України. Це несе загрозу для існування взагалі магістральних газопроводів України.

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