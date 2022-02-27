Фото жахливих наслідків атак країни-агресора оприлюднив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький у своїх соціальних мережах.

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Суми. Ранок 27 лютого. Результати вчорашніх обстрілів,

– підписав світлини посадовець.

Жахливі наслідки обстрілів у Сумах / Фото Дмитра Живицького

Наслідки обстрілу у Сумах: дивіться відео

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