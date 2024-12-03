Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Заметим, что именно этот истребитель является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал".
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Что известно о тревоге в Украине
Мониторы пишут о посадке истребителя МИГ-31К на аэродром базирования. Ожидаются отбои.
Актуальная карта тревог в Украине
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"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ 31К!", – сообщили в Воздушных силах.
Характеристики российского МиГ-31К
Так, МиГ-31 – был первым советским истребителем 4 поколения. Изначально он предназначался для перехвата крылатых ракет и других сложных воздушных целей.
Истребитель МиГ-31 имеет следующие характеристики:
- скорость до 3 400 километров в час,
- потолок 20 километров,
- радиус действия 720 километров,
- вес 46,75 тонны.
В случае взлета МиГ-31К в России на территории Украины непременно раздается воздушная тревога. Ведь ракета Х-47 "Кинжал", которую несет этот самолет, представляет угрозу для всех регионов страны. Эта ракета может поражать цели на расстоянии до 2 000 километров.