Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Зауважимо, що саме цей винищувач є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал".

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Що відомо про тривогу в Україні

10:52, 3 грудня Монітори пишуть про посадку винищувача МІГ-31К на аеродром базування. Очікуються відбої.

10:34, 3 грудня Актуальна карта тривог в Україні Де зараз лунають сирени: дивіться на карті

10:29, 3 грудня "Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ 31К!", – повідомили у Повітряних силах.

Характеристики російського МіГ-31К

Так, МіГ-31 – був першим радянським винищувачем 4 покоління. Спочатку він призначався для перехоплення крилатих ракет та інших складних повітряних цілей.

Винищувач МіГ-31 має такі характеристики:

швидкість до 3 400 кілометрів на годину,

стеля 20 кілометрів,

радіус дії 720 кілометрів,

вага 46,75 тонни.

У випадку злету МіГ-31К у Росії на території України неодмінно лунає повітряна тривога. Адже ракета Х-47 "Кинджал", яку несе цей літак, становить загрозу для всіх регіонів країни. Ця ракета може вражати цілі на відстані до 2 000 кілометрів.



Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу