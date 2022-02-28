Тревога в Сумах: жителей предупреждают об уличных боях

Уже несколько дней в Сумах идут ожесточенные бои. Российские оккупанты полностью потеряли совесть, издеваясь над мирным населением.

Около 15:45 в Сумах раздалась сирена. Областная военная администрация предупредила людей об уличных боях.

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Это значит, что всем жителям города необходимо укрыться в укрытии, не выходить из дома, отойти подальше от окон.

Ситуация серьезная – напомним, что 27 февраля российские орки обстреляли в Сумах жилые дома. Во время разборки одного из домов нашли тело мужчины.

Сейчас, 28 февраля, со всех сторон в город начали стягивать вражескую технику. Глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий предупредил, что есть угроза уличных боев.

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