Близько 15:45 у Сумах пролунала сирена. Обласна військова адміністрація попередила людей про вуличні бої.

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Це означає, що всім жителям міста необхідно сховатися в укриття, не виходити з дому, відійти подалі від вікон.

Ситуація серйозна – нагадаємо, що 27 лютого російські "орки" обстріляли у Сумах жилі будинки. Під час розбирання одного з будинків знайшли тіло чоловіка.

Нині, 28 лютого, з усіх сторін до міста почали стягувати ворожу техніку. Голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький попередив, що є загроза вуличних боїв.

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