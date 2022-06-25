Ночью объявили тревогу по всей Украине: раздавались взрывы в ряде областей

Сообщили об угрозе удара с неба в большинстве областей Украины. Сирены начали гудеть примерно в половине 4 часов ночи 25 июня. Впоследствии появилось множество сообщений о звуках взрывов.

Все регионы "покраснели" на карте тревог в течение нескольких минут. Это произошло уже второй раз за одну ночь.

Заметьте Дети, которые играли в блокпост, услышав сирену воздушной тревоги, начали петь гимн: видео

Сообщают о взрывах в 5 областях

Жители Львовщины, Тернопольщины, Житомирщины, Киевщины и Харьковщины начали сообщать в соцсетях о звуках, похожих на взрывы. Это могла быть работа противовоздушной обороны.

Первые сирены начали гудеть в Кировоградской области в 03:11. А стало известно о том, что тревога во всех областях в 03:26.

Подтвердили ракетный удар по Черниговщине

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус рассказал, что в области был "прилет". Оккупанты атаковали ракетами поселок Десна.

Также в Житомирской ОВА подтвердили, что были взрывы в их регионе. В сети сообщают, что их там было ориентировочно 12.



Карта тревог по состоянию на 03:26 / Скриншот

Что касается Луганской области, там воздушная тревога не заканчивалась еще с начала апреля. А вот в Херсонской и на территории Крыма – не объявляют тревогу из-за временной оккупации регионов Россией.

Потом пошла новая волна тревог

Если вы увидите попадание ракеты или последствия взрыва, помните, что фотографировать их строго запрещено. Такие материалы в соцсетях существенно помогают армии оккупантов корректировать свой огонь. После первого удара они могут нанести второй, который будет точнее. Это угрожает жизни спасателей и наших защитников, всегда немедленно прибывающих на место происшествия. Также нельзя публиковать никакие данные о работе противовоздушной обороны, пока об этом не писали на официальных страницах властей региона.

После непродолжительного отбоя в Киевской области примерно в 5 утра снова предупредили об угрозе удара с неба. Перед этим в сети сообщалось о вероятном запуске ракет с территории Беларуси. Вскоре тревожные сирены гудели в следующих областях:

Черкасская;

Кировоградская;

Винницкая;

Житомирская;

Хмельницкая;

Тернопольская;

Волынская;

Ровенская;

Черниговская.



Карта тревог по состоянию на 6 часов утра / Скриншот

Накануне прогремели взрывы в двух регионах

Во время тревоги, которая была в начале суток, раздались звуки, похожие на взрывы в нескольких городах. В частности, о них сообщали жители Запорожья и Днепра. Впоследствии также жители Каменского на Днепропетровской области написали в сети, что чувствовали сильную ударную волну. Власти городов по состоянию на 3 ночи не комментировали эти события.

Подытожили ракетные удары по Одесщине

По состоянию на 24 июня российские войска выпустили по Одесской области более 70 ракет за 42 обстрела. Это нанесло разрушения десяткам гражданских объектов, среди которых были и жилые дома.

К сожалению, в результате этих атак погибли 10 мирных людей, среди которых один ребенок. Еще 29 человек получили ранения.

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