Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по территории Украины. В ночь на 13 сентября сообщили о взрывах в Николаевской и Харьковской областях.
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Позже местные телеграм-каналы сообщили, что в Харьковской области "прилет" был в Лозовской район. После обстрела на территории области вспыхнул пожар.
В то же время официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет.
Где извещали о тревоге
В ночь на 13 сентября о воздушной тревоге сообщали жителям:
- Херсонской области;
- Запорожской области;
- Николаевской области;
- Кировоградской области;
- Черкасской области;
- Полтавской области;
- Днепропетровской области;
- Донецкой области;
- Харьковской области;
- Сумской области;
- Черниговской области;
- Луганская область.
Карта тревог по состоянию на 03:30 / Скриншот
В ОК "Юг" предупредили об угрозе
- В ОК "Юг" в ночь на 13 сентября обновили оперативную информацию о ситуации на фронте. Украинцев попросили не пренебрегать воздушной тревогой. Угроза ракетных ударов по территории Украины остается.
- По данным ОК "Юг", в акватории Черного моря находятся 12 боевых кораблей. Из них 4 – носители более 30 "Калибров".
- Также людей просят доверять только проверенной информации.
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