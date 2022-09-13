Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по территории Украины. В ночь на 13 сентября сообщили о взрывах в Николаевской и Харьковской областях.

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Позже местные телеграм-каналы сообщили, что в Харьковской области "прилет" был в Лозовской район. После обстрела на территории области вспыхнул пожар.

В то же время официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет.

Где извещали о тревоге

В ночь на 13 сентября о воздушной тревоге сообщали жителям:

Херсонской области;

Запорожской области;

Николаевской области;

Кировоградской области;

Черкасской области;

Полтавской области;

Днепропетровской области;

Донецкой области;

Харьковской области;

Сумской области;

Черниговской области;

Луганская область.



Карта тревог по состоянию на 03:30 / Скриншот

В ОК "Юг" предупредили об угрозе

В ОК "Юг" в ночь на 13 сентября обновили оперативную информацию о ситуации на фронте. Украинцев попросили не пренебрегать воздушной тревогой. Угроза ракетных ударов по территории Украины остается.

По данным ОК "Юг", в акватории Черного моря находятся 12 боевых кораблей. Из них 4 – носители более 30 "Калибров".

Также людей просят доверять только проверенной информации.

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