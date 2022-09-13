Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по території України. У ніч на 13 вересня повідомили про вибухи у Миколаївській та Харківській областях.

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Згодом місцеві телеграм-канали повідомили, що на Харківщині "приліт" був у Лозівський район. Після обстрілу на території області спалахнула пожежа.

Водночас офіційного підтвердження або спростування цієї інформації наразі немає.

Де сповіщали про тривогу

У ніч на 13 вересня про повітряну тривогу сповіщали жителів:

Херсонської області;

Запорізької області;

Миколаївської області;

Кіровоградської області;

Черкаської області;

Полтавської області;

Дніпропетровської області;

Донецької області;

Харківської області;

Сумської області;

Чернігівської області;

Луганської області.



Карта тривог станом на 03:30 / Скриншот

В ОК "Південь" попередили про загрозу

В ОК "Південь" у ніч на 13 вересня оновили оперативну інформацію про ситуацію на фронті. Українців попросили не нехтувати повітряною тривогою. Загроза ракетних ударів по території України залишається.

За даними ОК "Південь", в акваторії Чорного моря перебувають 12 бойових кораблів. З них 4 – носії понад 30 "Калібрів".

Також людей просять довіряти тільки перевіреній інформації.

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