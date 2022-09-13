Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по території України. У ніч на 13 вересня повідомили про вибухи у Миколаївській та Харківській областях.
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Згодом місцеві телеграм-канали повідомили, що на Харківщині "приліт" був у Лозівський район. Після обстрілу на території області спалахнула пожежа.
Водночас офіційного підтвердження або спростування цієї інформації наразі немає.
Де сповіщали про тривогу
У ніч на 13 вересня про повітряну тривогу сповіщали жителів:
- Херсонської області;
- Запорізької області;
- Миколаївської області;
- Кіровоградської області;
- Черкаської області;
- Полтавської області;
- Дніпропетровської області;
- Донецької області;
- Харківської області;
- Сумської області;
- Чернігівської області;
- Луганської області.
Карта тривог станом на 03:30 / Скриншот
В ОК "Південь" попередили про загрозу
- В ОК "Південь" у ніч на 13 вересня оновили оперативну інформацію про ситуацію на фронті. Українців попросили не нехтувати повітряною тривогою. Загроза ракетних ударів по території України залишається.
- За даними ОК "Південь", в акваторії Чорного моря перебувають 12 бойових кораблів. З них 4 – носії понад 30 "Калібрів".
- Також людей просять довіряти тільки перевіреній інформації.
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