На Львовщине ночью фиксировали ракету, но громкие звуки не были связаны с атакой
В ночь на 7 июня российские войска пытались массированно атаковать украинские города. Ракеты и "Шахеды" долетели до Запада, в частности их фиксировали в пределах Львовской области.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый и руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. В то же время звук, который могли слышать жители города, не связан с атакой – это был гром.
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"Крылатая ракета курсом на Хмельницкую область. Все, кто на Львовщине, еще успевают перейти в безопасное место", – сначала сообщил Максим Козицкий.
Впоследствии он уточнил: "Ракеты на Тернопольщине. Курс – Львовщина!"
Начальник ЛОВА также ранее предупреждал об угрозе вражеских БпЛА: "Есть угроза ударных беспилотников. Сейчас они на Хмельнитчине. Движутся курсом на Львов и Ивано-Франковск".
Ракета находилась в пределах области несколько минут
Мэр Андрей Садовый сообщил о ракетной угрозе в 4:19.
"Крылатая ракета на территории Львовской области. Пожалуйста, оставайтесь в безопасном месте!", – отметил он.
Уже через 3 минуты он отметил, что ракета покинула пределы области.
"Звук, который могли слышать на улице – гром", – добавил городской голова.
Ночная атака врага
- Поздно вечером 6 июня Воздушные силы сообщили о вылете 4-х российских стратегических бомбардировщиков, впоследствии военные зафиксировали вероятные пуски крылатых ракет.
- В течение всей ночи враг атаковал область БпЛА и ракетами. Тревога длилась 4 часа, в регионах работали силы ПВО.
- В результате атаки произошел пожар на одном из промышленных объектов в Киевской области.
- Взрывы были слышны в Хмельницкой области.