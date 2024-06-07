На Львовщине ночью фиксировали ракету, но громкие звуки не были связаны с атакой

В ночь на 7 июня российские войска пытались массированно атаковать украинские города. Ракеты и "Шахеды" долетели до Запада, в частности их фиксировали в пределах Львовской области.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый и руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. В то же время звук, который могли слышать жители города, не связан с атакой – это был гром.

Смотрите также Взрывы в Хмельницкой области: на Староконстантинов летели дроны и ракеты

"Крылатая ракета курсом на Хмельницкую область. Все, кто на Львовщине, еще успевают перейти в безопасное место", – сначала сообщил Максим Козицкий.

Впоследствии он уточнил: "Ракеты на Тернопольщине. Курс – Львовщина!"

Начальник ЛОВА также ранее предупреждал об угрозе вражеских БпЛА: "Есть угроза ударных беспилотников. Сейчас они на Хмельнитчине. Движутся курсом на Львов и Ивано-Франковск".

Ракета находилась в пределах области несколько минут

Мэр Андрей Садовый сообщил о ракетной угрозе в 4:19.

"Крылатая ракета на территории Львовской области. Пожалуйста, оставайтесь в безопасном месте!", – отметил он.

Уже через 3 минуты он отметил, что ракета покинула пределы области.

"Звук, который могли слышать на улице – гром", – добавил городской голова.

Ночная атака врага