В 08:52 Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. Уже через несколько минут сообщили о пусках российских КАБов.
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Оккупанты запустили управляемые авиационные бомбы
Около 9 часов утра оккупанты в очередной раз запустили управляемые авиационные бомбы с тактической авиации в Донецкой и Запорожской области.
Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Кировоградской областях. А вскоре и в Сумской.
"Тревога в Сумской области связана с активностью вражеской тактической авиации вдоль границы", – отметили в Воздушных силах.
Заметим, что в 09:15 мониторинговые каналы сообщили о повторных пусках КАБов в Донецкой области вдоль линии боевого соприкосновения. Уже через 10 минут написали о третьей волне пусков управляемых авиационных бомб.
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- Около 7 часов утра в эфире телемарафрона руководитель пресс-центра Сил обороны рассказала, что оккупанты не применяли верованные авиабомбы уже в течение нескольких суток.
- На прошлой неделе враг использовал один такой снаряд в направлении Херсонского района, но попадание было по открытой территории. Разрушений и пострадавших не зафиксировано.
- "Это совпало по времени со сбиванием очередного Су на Востоке. И мы увидели, как тактическая авиация свернулась и вернулась в аэропорт", – отметила Наталья Гуменюк.