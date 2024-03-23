В части Украины – воздушная тревога: в Херсонской области раздаются взрывы

Вечером 23 марта во многих регионах объявили воздушную тревогу. Сначала враг запустил "Шахеды", а затем ударил баллистикой.

Об угрозе сообщили Воздушные Силы Украины. Жителей областей, в которых объявлена воздушная тревога, призывают перейти в укрытие.

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По Украине распространяется воздушная тревога

21:08 В некоторых областях сообщили об отбое угрозы. Сейчас тревога объявлена в таких регионах:

В Херсоне повторные взрывы.В Херсонской области снова взрыв.Враг запустил КАБы по Сумской области.Беспилотник направляется в сторону Харьковской области.В районе Павлограда Днепропетровской области БпЛА неустановленного типа. Тем временем Краматорск под обстрелом баллистики и авиации.

20:46 По состоянию на данный момент карта воздушных тревог в Украине выглядит так:

Ракета прекратила существование в воздушном пространстве.Наблюдатели сообщили о выходе еще одной ракеты из оккупированного Крыма, которая летела в сторону Запорожья.Мониторинговые каналы заявили, что в пределах Херсонской области прогремел взрыв.Появилась дополнительная угроза баллистического вооружения в областях. Воздушную тревогу объявили в большинстве регионов страны.Воздушные Силы сообщили о движении ударных БпЛА в сторону Николаевской и Херсонской области.