В части Украины – воздушная тревога: в Херсонской области раздаются взрывы
23 марта 2024, 20:44Читати новину українською
Вечером 23 марта во многих регионах объявили воздушную тревогу. Сначала враг запустил "Шахеды", а затем ударил баллистикой.
Об угрозе сообщили Воздушные Силы Украины. Жителей областей, в которых объявлена воздушная тревога, призывают перейти в укрытие.
Смотрите также Массированный удар по энергетике: Одесса и Кривой Рог со светом, Харьков ждет понедельника
По Украине распространяется воздушная тревога
21:08 В некоторых областях сообщили об отбое угрозы. Сейчас тревога объявлена в таких регионах:
20:46 По состоянию на данный момент карта воздушных тревог в Украине выглядит так: