Госдеп США отреагировал на протесты в России, произошедшие в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Штаты осудили насилие над мирными демонстрантами.

Реакция США

Российские власти подавляют права граждан на мирные собрания и свободу слова. Об этом сообщили на сайте Госдепа США.

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Применение строгих мер во время протестов являются тревожными признаками дальнейших ограничений в отношении гражданского общества и основных свобод,

– подчеркнули в Госдепе.

США призвали освободить всех задержанных и немедленно, без всяких условий выпустить на свободу Навального.

Кроме того, от России ждут объяснений по применению химического оружия, то есть "Новичка", на своей территории.

Протесты в России : главное

Протесты вспыхнули в российских городах 23 января.

Перед этим Навальный вернулся из Германии, где лечился от отравления "Новичком". Его сразу же задержали и отправили на 30 суток в СИЗО.

Впоследствии условный срок политика по делу "Ив-Роше" планируют заменить на реальный.

Митинги переросли в столкновения с силовиками, которые не просто задерживали протестующих, но и применяли против них силу.

Зато митингующие бросали в полицию снежками. Люди даже пришли в СИЗО, где содержат Навального.

В результате задержали более 2,5 тысячи протестующих, среди них – около 300 несовершеннолетних.

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