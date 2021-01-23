Тревожные признаки, – США отреагировали на протесты в России
Госдеп США отреагировал на протесты в России, произошедшие в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Штаты осудили насилие над мирными демонстрантами.
Реакция США
Российские власти подавляют права граждан на мирные собрания и свободу слова. Об этом сообщили на сайте Госдепа США.
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Применение строгих мер во время протестов являются тревожными признаками дальнейших ограничений в отношении гражданского общества и основных свобод,
– подчеркнули в Госдепе.
США призвали освободить всех задержанных и немедленно, без всяких условий выпустить на свободу Навального.
Кроме того, от России ждут объяснений по применению химического оружия, то есть "Новичка", на своей территории.
Протесты в России: главное
- Протесты вспыхнули в российских городах 23 января.
- Перед этим Навальный вернулся из Германии, где лечился от отравления "Новичком". Его сразу же задержали и отправили на 30 суток в СИЗО.
- Впоследствии условный срок политика по делу "Ив-Роше" планируют заменить на реальный.
- Митинги переросли в столкновения с силовиками, которые не просто задерживали протестующих, но и применяли против них силу.
- Зато митингующие бросали в полицию снежками. Люди даже пришли в СИЗО, где содержат Навального.
- В результате задержали более 2,5 тысячи протестующих, среди них – около 300 несовершеннолетних.
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