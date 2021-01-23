Держдеп США відреагував на протести у Росії, що відбулись на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Штати засудили насильство над мирними демонстрантами.

Реакція США

Російська влада придушує права громадян на мирні зібрання та свободу слова. Про це повідомили на сайті Держдепу США.

До речі Україна рішуче засуджує насильство, – МЗС про затримання протестувальників у Росії

Застосування суворих заходів під час протестів є тривожними ознаками подальших обмежень щодо громадянського суспільства і основних свобод,

– наголосили в Держдепі.

США закликали звільнити всіх затриманих та негайно, без жодних умов випустити на свободу Навального.

Крім того, від Росії чекають пояснень щодо застосування хімічної зброї, тобто "Новачка", на своїй території.

Протести у Росії: головне

Протести спалахнули у російських містах 23 січня.

Перед тим Навальний повернувся з Німеччини, де лікувався від отруєння "Новачком". Його одразу ж затримали та відправили на 30 діб до СІЗО.

Згодом умовний термін політика у справі "Ів-Роше" планують замінити на реальний.

Мітинги переросли у сутички з силовиками, які не просто затримували протестувальників, а й застосовували проти них силу.

Натомість мітингувальники кидали у поліцію сніжками. Люди навіть прийшли до СІЗО, де утримують Навального.

У результаті затримали понад 2,5 тисячі протестувальників, серед них – близько 300 неповнолітніх.

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