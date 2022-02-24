"Тревожный рюкзак": что брать с собой в первую очередь

Утром 24 февраля Россия нагло атаковала Украину. Агрессор перебрасывает свои войска и обстреливает города ракетами. В Украине вводят военное положение. Гражданским людям надо иметь вещи, которые должны быть подготовлены заранее, чтобы выжить.

Что такое срочный рюкзак

Это удобный рюкзак на 25 литров и более. Это не сумка и не чемодан, ведь может понадобиться на случай, если вам придется идти долгий путь пешком. Он должен удобно располагаться на спине, не сковывать движения и быть прочным. Туда надо положить индивидуальную одежду, медикаменты, предметы гигиены, Средства индивидуальной защиты, необходимые инструменты и продукты.

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Базовый набор должен вмещать:

документы оригиналы в водонепроницаемой упаковке при себе;

копии самых важных документов в рюкзаке. А именно паспорт, права на вождение автомобиля, документы на недвижимость. Они должны быть в полиэтиленовом пакете. Также с собой надо взять фотографии близких и список важных контактов. Все это надо положить так, чтобы в случае экстренной ситуации можно было бы быстро собрать;

жетоны или лицевая карточка, где указаны ФИО, группа крови, аллергии, хронические заболевания;

сканы документов на флешке;

кредитные карты и наличные;

карту местности (без примечаний);

радиоприемник с возможностью приема в УКВ и БМ диапазоне и элементы питания к нему;

павербанк, зарядки, переходник, дополнительный кнопочный телефон. А также сим-карты разных операторов;

фонарик и запасные элементы питания к нему. Налобный компактный фонарь освобождает обе руки. Ночью даже незначительные проблемы могут доставить хлопот, если вы не видите, что делаете. Также надо взять спички (желательно туристические), зажигалку и свечи;

водонепроницаемый компас и часы;

многофункциональный инструмент, в котором должны быть шило, отвертка, нож, ножницы;

сигнальные средства-фальшфеер, свисток. Если ваш мобильный телефон не может работать или аккумулятор разряжен, то простой сигнальный свисток отлично подходит для предупреждения аварийно-спасательных бригад о вашем местоположении или для выявления других людей в опасных условиях;

несколько пакетов для мусора объемом 120 литров;

широкий скотч;

нитки и иголки;

спальный мешок, каримат, палатка;

записная книжка и черный маркер;

кусок белой ткани (показать, что вы гражданский);

упаковку презервативов. Презерватив, при необходимости, может использоваться для защиты от влаги спичек и зажигалок, в качестве жгута для остановки кровотечения, надежного укупоривания емкости от насекомых и песка, переноса воды.

Средства гигиены:

зубная щетка и зубная паста;

небольшой кусок мыла;

полотенце (прессованный);

туалетная бумага;

несколько упаковок одноразовых сухих и влажных салфеток;

несколько носовых платков;

средства интимной гигиены;

бритву;

маникюрный набор;

запасные очки.

Еда, которая должна быть с собой:

Из посуды (металлической) стоит взять котелок, флягу, ложку и кружку. Запас продуктов должен быть на несколько дней – все, что можно есть без предварительной обработки и не занимает много места, долго хранится (не скоропортящиеся).

Например: высококалорийные сладости (черный шоколад (с орехами), сухофрукты, горсть леденцов), набор продуктов (галеты, суп-пакеты), если позволяет место – крупа перловая, гречневая, рис, макароны, вермишель, сухие овощные полуфабрикаты, водка, спирт питьевой. Запас питьевой воды надо взять на 1-2 дня, который надо периодически обновлять (вода не должна быть застоявшейся). Также надо взять газовую горелку и газовый баллон для приготовления пищи.

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Принадлежности для детей (если необходимы):

Если ребенок старше шести лет, то обязательно подготовить рюкзак до двух килограммов (питьевая вода, сухое печенье, одежда сменная, дополнительная сменная обувь и вещи личной гигиены, влажные салфетки, копия свидетельства о рождении).

Аптечка первой помощи:

ваши личные лекарства (на несколько месяцев вперед) и рецепты врача;

защитные маски и дезинфектор, спиртовые салфетки;

турникеты, кровоостанавливающий бинт с гемостатическим средством;

клапан с пленкой для искусственного дыхания;

резиновые перчатки и средства индивидуальной защиты;

стерильные марлевые салфетки разных размеров;

марлевые бинты;

эластичные бинты с возможностью фиксации;

лейкопластыри разных размеров;

термоодеяло.

Одежда, которая должна быть с собой:

три пары комплекта нижнего белья;

три пары термоносков;

запасные брюки;

кофта;

плащ-дождевик;

перчатки;

шарф;

удобная, прочная обувь;

Помните! Основной слой должен содержать что-то, отводящее влагу и поддерживающее температуру тела, например синтетика. Изоляционные слои могут включать пухлые куртки, набитые шерстью или пухом, или флисовый спортивный свитер или жилет с капюшоном. Слой оболочки должен быть устойчивым к ветру и дождю, но также пропускать воздух.

У пожилых людей, людей с инвалидностью и детей есть особые потребности. При необходимости, этот список дополняется и корректируется. Из практики, общий вес "экстренного чемодана" не должен превышать 50 килограммов. В случае чрезвычайных ситуаций звоните в Киевскую службу спасения круглосуточно по номеру (044) 430 37 13. Рекомендации ГСЧС по действиям населения в чрезвычайных ситуациях.

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