"Тревожный рюкзак": что брать с собой в первую очередь
Утром 24 февраля Россия нагло атаковала Украину. Агрессор перебрасывает свои войска и обстреливает города ракетами. В Украине вводят военное положение. Гражданским людям надо иметь вещи, которые должны быть подготовлены заранее, чтобы выжить.
Что такое срочный рюкзак
Это удобный рюкзак на 25 литров и более. Это не сумка и не чемодан, ведь может понадобиться на случай, если вам придется идти долгий путь пешком. Он должен удобно располагаться на спине, не сковывать движения и быть прочным. Туда надо положить индивидуальную одежду, медикаменты, предметы гигиены, Средства индивидуальной защиты, необходимые инструменты и продукты.
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Базовый набор должен вмещать:
- документы оригиналы в водонепроницаемой упаковке при себе;
- копии самых важных документов в рюкзаке. А именно паспорт, права на вождение автомобиля, документы на недвижимость. Они должны быть в полиэтиленовом пакете. Также с собой надо взять фотографии близких и список важных контактов. Все это надо положить так, чтобы в случае экстренной ситуации можно было бы быстро собрать;
- жетоны или лицевая карточка, где указаны ФИО, группа крови, аллергии, хронические заболевания;
- сканы документов на флешке;
- кредитные карты и наличные;
- карту местности (без примечаний);
- радиоприемник с возможностью приема в УКВ и БМ диапазоне и элементы питания к нему;
- павербанк, зарядки, переходник, дополнительный кнопочный телефон. А также сим-карты разных операторов;
- фонарик и запасные элементы питания к нему. Налобный компактный фонарь освобождает обе руки. Ночью даже незначительные проблемы могут доставить хлопот, если вы не видите, что делаете. Также надо взять спички (желательно туристические), зажигалку и свечи;
- водонепроницаемый компас и часы;
- многофункциональный инструмент, в котором должны быть шило, отвертка, нож, ножницы;
- сигнальные средства-фальшфеер, свисток. Если ваш мобильный телефон не может работать или аккумулятор разряжен, то простой сигнальный свисток отлично подходит для предупреждения аварийно-спасательных бригад о вашем местоположении или для выявления других людей в опасных условиях;
- несколько пакетов для мусора объемом 120 литров;
- широкий скотч;
- нитки и иголки;
- спальный мешок, каримат, палатка;
- записная книжка и черный маркер;
- кусок белой ткани (показать, что вы гражданский);
- упаковку презервативов. Презерватив, при необходимости, может использоваться для защиты от влаги спичек и зажигалок, в качестве жгута для остановки кровотечения, надежного укупоривания емкости от насекомых и песка, переноса воды.
Средства гигиены:
- зубная щетка и зубная паста;
- небольшой кусок мыла;
- полотенце (прессованный);
- туалетная бумага;
- несколько упаковок одноразовых сухих и влажных салфеток;
- несколько носовых платков;
- средства интимной гигиены;
- бритву;
- маникюрный набор;
- запасные очки.
Еда, которая должна быть с собой:
Из посуды (металлической) стоит взять котелок, флягу, ложку и кружку. Запас продуктов должен быть на несколько дней – все, что можно есть без предварительной обработки и не занимает много места, долго хранится (не скоропортящиеся).
Например: высококалорийные сладости (черный шоколад (с орехами), сухофрукты, горсть леденцов), набор продуктов (галеты, суп-пакеты), если позволяет место – крупа перловая, гречневая, рис, макароны, вермишель, сухие овощные полуфабрикаты, водка, спирт питьевой. Запас питьевой воды надо взять на 1-2 дня, который надо периодически обновлять (вода не должна быть застоявшейся). Также надо взять газовую горелку и газовый баллон для приготовления пищи.
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Принадлежности для детей (если необходимы):
Если ребенок старше шести лет, то обязательно подготовить рюкзак до двух килограммов (питьевая вода, сухое печенье, одежда сменная, дополнительная сменная обувь и вещи личной гигиены, влажные салфетки, копия свидетельства о рождении).
Аптечка первой помощи:
- ваши личные лекарства (на несколько месяцев вперед) и рецепты врача;
- защитные маски и дезинфектор, спиртовые салфетки;
- турникеты, кровоостанавливающий бинт с гемостатическим средством;
- клапан с пленкой для искусственного дыхания;
- резиновые перчатки и средства индивидуальной защиты;
- стерильные марлевые салфетки разных размеров;
- марлевые бинты;
- эластичные бинты с возможностью фиксации;
- лейкопластыри разных размеров;
- термоодеяло.
Одежда, которая должна быть с собой:
- три пары комплекта нижнего белья;
- три пары термоносков;
- запасные брюки;
- кофта;
- плащ-дождевик;
- перчатки;
- шарф;
- удобная, прочная обувь;
У пожилых людей, людей с инвалидностью и детей есть особые потребности. При необходимости, этот список дополняется и корректируется. Из практики, общий вес "экстренного чемодана" не должен превышать 50 килограммов. В случае чрезвычайных ситуаций звоните в Киевскую службу спасения круглосуточно по номеру (044) 430 37 13. Рекомендации ГСЧС по действиям населения в чрезвычайных ситуациях.