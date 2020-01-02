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      Трезвое Запорожье: почему местные выбрали такой лозунг посленовогоднего забега

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      За трезвое празднование. По Центральному проспекту Запорожья пробежали больше полусотни бегунов. Такую пробежку традиционно проводят местные общественные организации, призывающие людей отказаться от алкоголя. Однако не только на праздники, но и в повседневной жизни.

      Семья Лавриненко пришла на трезвую пробежку после трезвой новогодней ночи. Говорили, что отпраздновали красиво, хоть и никакого алкоголя в меню не было. И таких единомышленников собралось с полсотни.

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      "Я встречаю Новый год с родственниками, елкой, мандаринами, весельем. У нас весело бывает всегда и без всякой там водки. Настольные игры, игра на музыкальных инструментах – на барабанах, например", – сообщила участница пробежки Екатерина Лавриненко.

      Хотелось бы больше осознания, приема происходящего. А зачем затуманивать мозг?,
      – рассказал участник пробежки Сергей Лавриненко.

      Тверезе Запоріжжя
      Трезвое Запорожье

      Все сначала разминались и только тогда начинали бежать, выкрикивая мотивирующие лозунги: "Здоровый человек – сильная страна!", "Запорожье будет трезвым!".

      Забіг у Запоріжжі
      Забег в Запорожье

      Трезвую новогоднюю пробежку в Запорожье проводят девятый год подряд. В этом году пробежали около трех километров и финишировали на центральной площади Запорожья. Уже после финиша выяснилось, что среди участников были и такие, кто употреблял алкоголь на праздник: но утром все же решили присоединиться к забегу.

      "Шампанское пили. Праздновали, как все обычные люди. А утром пробежка – это очень даже круто", – добавила участница пробежки Виктория.

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      Автор: Ирина Кунинец
      Теги: Новости Украины Новогодние праздники Новости Запорожья
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