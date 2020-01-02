Трезвое Запорожье: почему местные выбрали такой лозунг посленовогоднего забега
За трезвое празднование. По Центральному проспекту Запорожья пробежали больше полусотни бегунов. Такую пробежку традиционно проводят местные общественные организации, призывающие людей отказаться от алкоголя. Однако не только на праздники, но и в повседневной жизни.
Семья Лавриненко пришла на трезвую пробежку после трезвой новогодней ночи. Говорили, что отпраздновали красиво, хоть и никакого алкоголя в меню не было. И таких единомышленников собралось с полсотни.
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"Я встречаю Новый год с родственниками, елкой, мандаринами, весельем. У нас весело бывает всегда и без всякой там водки. Настольные игры, игра на музыкальных инструментах – на барабанах, например", – сообщила участница пробежки Екатерина Лавриненко.
Хотелось бы больше осознания, приема происходящего. А зачем затуманивать мозг?,
– рассказал участник пробежки Сергей Лавриненко.
Трезвое Запорожье
Все сначала разминались и только тогда начинали бежать, выкрикивая мотивирующие лозунги: "Здоровый человек – сильная страна!", "Запорожье будет трезвым!".
Забег в Запорожье
Трезвую новогоднюю пробежку в Запорожье проводят девятый год подряд. В этом году пробежали около трех километров и финишировали на центральной площади Запорожья. Уже после финиша выяснилось, что среди участников были и такие, кто употреблял алкоголь на праздник: но утром все же решили присоединиться к забегу.
"Шампанское пили. Праздновали, как все обычные люди. А утром пробежка – это очень даже круто", – добавила участница пробежки Виктория.