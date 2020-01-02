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      Тверезе Запоріжжя: чому місцеві обрали таке гасло післяноворічного забігу

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      За тверезе святкування. Центральним проспектом Запоріжжя пробігло понад півсотні бігунів. Таку пробіжку традиційно проводять місцеві громадські організації, що закликають людей відмовитися від алкоголю. Проте не тільки на свята, але і в повсякденному житті.

      Родина Лавриненків прийшла на тверезу пробіжку після тверезої новорічної ночі. Казали, що відсвяткували гарно, хоч і жодного алкоголю у меню не було. І таких однодумців зібралось з пів сотні.

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      "Я зустрічаю Новий рік з родичами, ялинкою, мандаринами, веселощами. У нас весело буває завжди й без усілякої там горілки. Настільні ігри, гра на музичних інструментах – на барабанах, наприклад", – повідомила учасниця пробіжки Катерина Лавриненко.

      Хотілося б більше усвідомлення, приймання того, що відбувається. А навіщо затуманювати мозок?,
      – розповів учасник пробіжки Сергій Лавриненко.

      Тверезе Запоріжжя
      Тверезе Запоріжжя

      Усі найперше розминалися і тільки тоді починали бігти, викрикуючи мотивуючі гасла: "Здорова людина – сильна країна!", "Запоріжжя буде тверезим!".

      Забіг у Запоріжжі
      Забіг у Запоріжжі

      Тверезу новорічну пробіжку в Запоріжжі проводять дев'ятий рік поспіль. Цього року пробігли близько трьох кілометрів і фінішували на центральному майдані Запоріжжя. Уже після фінішу з'ясувалося, що серед учасників були й такі, хто вживав алкоголь на свято: але зранку все ж вирішили долучитись до забігу.

      "Шампанське пиле. Святкували, як всі звичайні люди. А зранку пробіжка – це дуже навіть круто", – додала учасниця пробіжки Вікторія.

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      Автор: Ірина Кунинець
      Теги: Новини України Новорічні свята Новини Запоріжжя
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