Тверезе Запоріжжя: чому місцеві обрали таке гасло післяноворічного забігу

За тверезе святкування. Центральним проспектом Запоріжжя пробігло понад півсотні бігунів. Таку пробіжку традиційно проводять місцеві громадські організації, що закликають людей відмовитися від алкоголю. Проте не тільки на свята, але і в повсякденному житті.

Родина Лавриненків прийшла на тверезу пробіжку після тверезої новорічної ночі. Казали, що відсвяткували гарно, хоч і жодного алкоголю у меню не було. І таких однодумців зібралось з пів сотні.

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"Я зустрічаю Новий рік з родичами, ялинкою, мандаринами, веселощами. У нас весело буває завжди й без усілякої там горілки. Настільні ігри, гра на музичних інструментах – на барабанах, наприклад", – повідомила учасниця пробіжки Катерина Лавриненко.

Хотілося б більше усвідомлення, приймання того, що відбувається. А навіщо затуманювати мозок?,

– розповів учасник пробіжки Сергій Лавриненко.



Тверезе Запоріжжя

Усі найперше розминалися і тільки тоді починали бігти, викрикуючи мотивуючі гасла: "Здорова людина – сильна країна!", "Запоріжжя буде тверезим!".



Забіг у Запоріжжі

Тверезу новорічну пробіжку в Запоріжжі проводять дев'ятий рік поспіль. Цього року пробігли близько трьох кілометрів і фінішували на центральному майдані Запоріжжя. Уже після фінішу з'ясувалося, що серед учасників були й такі, хто вживав алкоголь на свято: але зранку все ж вирішили долучитись до забігу.

"Шампанське пиле. Святкували, як всі звичайні люди. А зранку пробіжка – це дуже навіть круто", – додала учасниця пробіжки Вікторія.