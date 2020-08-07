Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук заявил, что три многолюдные свадьбы в Буковинском стиле отправили целый район в красную зону. Говорится о Кицманский район, где зафиксировали большое количество больных COVID-19.

20% всех гостей, которые были на праздновании имеют подтвержденный COVID-19. Об этом сообщил Сергей Осачук во время брифинга, передает 24 канал.

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Он отметил, что именно три крупных свадьбы с размахом в 300 – 500 гостей на каждом торжестве и привели к увеличению количества больных.

Уже сегодня установили, что 20% всех гостей, которые были на праздновании имеют подтвержденный COVID-19. Значительно большее количество людей находится в статусе контактных лиц,

– рассказал Осачук.

По его словам, также возросло количество больных и среди отдыхающих. Примерно 20% тех, кто вернулся с курортов и делают тест на COVID-19 получают положительный результат.

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Максим Степанов заявил, что Луцк из красной зоны переведут в оранжевую. Перевод состоится с 8 августа. Тернополь из красной зоны переведут в желтую зону эпидемиологической опасности.

В то же время Кицманский район Черновицкой области останется в красной зоне.

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