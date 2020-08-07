Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук заявив, що три велелюдні весілля у Буковинському стилі відправили цілий район у червону зону. Мовиться про Кіцманський район, де зафіксували велику кількість хворих на COVID-19.

20% усіх гостей, які були на святкуванні мають підтверджений COVID-19. Про це повідомив Сергій Осачук під час брифінгу, передає 24 канал.

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Він зазначив, що саме три великих весілля з розмахом у 300 – 500 гостей на кожному святкуванні і призвели до збільшення кількості хворих.

Вже сьогодні встановили, що 20% усіх гостей, які були на святкуванні мають підтверджений COVID-19. Значно більша кількість людей перебуває у статусі контактних осіб,

– розповів Осачук.

За його словами, також зросла кількість хворих й серед відпочивальників. Приблизно 20% тих, хто повернувся з курортів та роблять тест на COVID-19 отримують позитивний результат.

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Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Луцьк з червоної зони переведуть в помаранчеву. Переведення відбудеться з 8 серпня.

Тернопіль з червоної зони переведуть до жовтого рівня епідеміологічної небезпеки.

Водночас Кіцманський район Чернівецької області залишиться в червоній зоні.



Адаптивний карантин з 1 серпня / Інфографіка 24 каналу