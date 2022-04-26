Три БПЛА и 13 единиц техники: в ВСУ рассказали о потерях врага на Юге за минувшие сутки

Вооруженные Силы Украины продолжают давать достойный отпор врагу на разных направлениях. В частности, только на юге Украины за сутки 25 апреля россияне потеряли 13 единиц боевой техники.

Кроме этого, наши защитники в этой части страны сбили сразу 3 ведущих беспилотника оккупантов. Об этом сообщили в оперативной сводке командования "Юг".

В эти же сутки Враг совершил несколько авианалетов и, традиционно, терял самолеты: суточный отчет Воздушных сил

Почему необходимо сбивать БПЛА

Беспилотники очень важный элемент военного противостояния, поскольку именно с помощью них лучше всего проводить разведку. Поэтому наши военные продолжают сбивать эти аппараты, чем буквально делают врага "слепым". В течение суток сбили два "Орлана-10" и один "Элерон".

Другая техника, которую удалось уничтожить, тоже была очень разной:

2 танка;

3 бронированные машины;

6 единиц инженерной техники;

2 боевых автомобиля.

Также наши защитники на Юге убили 48 российских военных.

Больше о ситуации в регионе 25 апреля: смотрите видео

К теме – Россиянам приказали атаковать Украину сильнее: смотрите видео