Три БПЛА и 13 единиц техники: в ВСУ рассказали о потерях врага на Юге за минувшие сутки
Источник:ОК "Юг"
Вооруженные Силы Украины продолжают давать достойный отпор врагу на разных направлениях. В частности, только на юге Украины за сутки 25 апреля россияне потеряли 13 единиц боевой техники.
Кроме этого, наши защитники в этой части страны сбили сразу 3 ведущих беспилотника оккупантов. Об этом сообщили в оперативной сводке командования "Юг".
В эти же сутки Враг совершил несколько авианалетов и, традиционно, терял самолеты: суточный отчет Воздушных сил
Почему необходимо сбивать БПЛА
Беспилотники очень важный элемент военного противостояния, поскольку именно с помощью них лучше всего проводить разведку. Поэтому наши военные продолжают сбивать эти аппараты, чем буквально делают врага "слепым". В течение суток сбили два "Орлана-10" и один "Элерон".
Другая техника, которую удалось уничтожить, тоже была очень разной:
- 2 танка;
- 3 бронированные машины;
- 6 единиц инженерной техники;
- 2 боевых автомобиля.
Также наши защитники на Юге убили 48 российских военных.
Больше о ситуации в регионе 25 апреля: смотрите видео
К теме – Россиянам приказали атаковать Украину сильнее: смотрите видео