Окрім цього, наші захисники в цій частині країни збили одразу 3 провідні безпілотники окупантів. Про це повідомили в оперативному зведенні командування "Південь".

Цієї ж доби Вороги здійснили кілька авіанальотів і, традиційно, втрачали літаки: звіт Повітряних сил за добу

Чому необхідно збивати БПЛА

Безпілотники є дуже важливим елементом військового протистояння, оскільки саме за допомогою них найкраще проводити розвідку. Через це наші військові продовжують збивати ці апарати, чим буквально роблять ворога "сліпим". Протягом доби збили два "Орлан-10" і один "Елерон".

Інша техніка, яку вдалося знищити, теж була дуже різна:

2 танки;

3 броньовані машини;

6 одиниць інженерної техніки;

2 бойових автомобілі.

Також наші захисники на Півдні вбили 48 російських військових.

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