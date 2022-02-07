Ермак рассказал, что получил отрицательный тест на COVID-19. Глава ОП подчеркнул: выходные он использовал максимально, чтобы вылечиться.

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Три дня интенсивной терапии, и это учитывая, что я был вакцинирован. Всех призываю вакцинироваться. Это очень помогает,

– заявил Ермак.

Глава ОП подчеркнул, что все планы на эту неделю в силе. Ермак заметил: работы – много, но энергии – еще больше.

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