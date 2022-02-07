Єрмак розповів, що отримав негативний тест на COVID-19. Глава ОП наголосив: вихідні він використав максимально, аби вилікуватися.

Зауважте Коронавірус у Єрмака: Зеленський отримав результат тесту перед зустріччю з Ердоганом

Три дні інтенсивної терапії, і це враховуючи, що я був вакцинований. Всіх закликаю вакцинуватись. Це дуже допомагає,

– заявив Єрмак.

Глава ОП наголосив, що усі плани на цей тиждень в силі. Єрмак зауважив: роботи – багато, але енергії – ще більше. Також він побажав українцям потужного імунітету та міцного здоров'я.

Зауважте! Позитивний тест на коронавірус глава ОП отримав 3 лютого. Єрмак тоді зауважив, що наступний тиждень буде дуже важливим.

Нормандську зустріч не переноситимуть

ЗМІ повідомили, що нормандську зустріч на рівні радників не переноситимуть.

Вона запланована на 10 лютого.

Перемовини мають відбуватися у Берліні.

Ще у 2020 році Єрмак захворів на коронавірус також напередодні переговорів радників лідерів нормандського формату. Щоправда, тоді розмову планували у форматі відеозустрічі.

Допис Єрмака:

Отримав негативний тест, і сьогодні вже вирушу на роботу. Максимально використав вихідні, щоб підлікуватися.

Три дні інтенсивної терапії, і це враховуючи, що я був вакцинований.

Всіх закликаю вакцинуватись. Це дуже допомагає.

Усі плани на цей тиждень в силі. Роботи багато, але енергії ще більше.

Потужного всім імунітету та міцного здоров'я!