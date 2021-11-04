Три года без Кати: в Украине почтили память убитой активистки Гандзюк

В третью годовщину смерти Екатерины Гандзюк украинцы почтили память херсонской активистки. В больших городах граждане возложили цветы и зажгли лампадки.

Активисты подчеркнули, что в любой точке нашего государства все помнят, что произошло, и будут напоминать об этом, потому что полицейский беспредел существует поныне и касается каждого.

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В Киеве возложили цветы и зажгли лампадки

Акция памяти херсонской активистки Екатерины Гандзюк в Киеве состоялась на Почтовой площади. В ней приняли участие более сотни человек.

Они пришли к муралу в ее честь на площади у Речного вокзала. Украинцы возложили цветы, зажгли лампадки и почтили память минутой молчания.

Активисты зажгли фаеры;

Принесли распечатанные фотографии Екатерины;

Развернули плакаты с надписями: "Давайте держаться вместе", "Нам не все равно".

Организаторы мероприятия отметили, что его цель - выразить благодарность всем, кто боролся и борется за справедливое расследование по делу Гандзюк.

В Киеве почтили память Екатерины Гандзюк / Валентина Полищук для 24 канала

В Киеве почтили память Екатерины Гандзюк / Валентина Полищук для 24 канала

Киевляне почтили память Екатерины Гандзюк / Валентина Полищук для 24 канала

Украинцы почтили память Екатерины Гандзюк / Валентина Полищук для 24 канала

Украинское общество требует справедливости

Одна из участниц Марина Хромых сообщила, что активисты собрались в Киеве и в других городах Украины, чтобы напомнить, каким замечательным человеком была Катя.

Ее убийство очень несправедливое и страшное преступление. Мы как украинское общество будем требовать справедливости в этом преступлении, пока она не будет достигнута,

– продолжила она.

В то же время подчеркнула, что пока дело находится в суде, активисты не планируют проводить какие-то громкие акции, чтобы это не расценивалось как давление на суд.

Украинцы почтили память Екатерины Гандзюк / Валентина Полищук для 24 канала

Активисты почтили память Екатерины Гандзюк / Валентина Полищук для 24 канала

В Украине почтили память Екатерины Гандзюк / Валентина Полищук для 24 канала

В Киеве почтили память Екатерины Гандзюк / Валентина Полищук для 24 канала

В других городах почтили память Гандзюк

В Харькове люди собрались под зданием облуправления полиции. На земле активисты поставили зажженные лампадки – знак памяти об огне, который дарила Катя.

Три года назад была жестоко убита Екатерина Гандзюк. Мы хотим напомнить, что в любой точке Украины все помнят, что произошло,

– подчеркнули участники акции.

"Мы будем напоминать об этом, потому что полицейский беспредел существует поныне и касается каждого. Мы хотим, чтобы уделяли больше внимания полицейскому произволу. Напоминаем, что есть жертвы, за которые кто-то должен ответить, и жертвы, о которых мы будем помнить всегда ", – добавили они.

В Днепре граждане почтили память, зажег файеры и лампадки.

Акция прошла параллельно еще в трех областных центрах: Львове, Луцке и Ивано-Франковске.

В Украине почтили память Екатерины Гандзюк / Валентина Полищук для 24 канала

Украинцы почтили память Екатерины Гандзюк / Валентина Полищук для 24 канала

В городах Украины почтили память Екатерины Гандзюк / Валентина Полищук для 24 канала